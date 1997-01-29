Поткина (Воронина) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поткина (Воронина) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

29.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Воронин Павел Иванович

Мать: Воронина Анна Ивановна

Бракосочетание
Между 1935 и 1936

Муж: Поткин Иван Петрович

Бракосочетание
Между 1935 и 1936

Муж: Поткин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Поткин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Поткин Иван Петрович

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Поткин Иван Петрович

Смерть
29.01.1997
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