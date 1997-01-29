Поткина (Воронина) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти29.01.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Воронин Павел Иванович
Мать: Воронина Анна Ивановна
Бракосочетание
Между 1935 и 1936
Муж: Поткин Иван Петрович
Бракосочетание
Между 1935 и 1936
Муж: Поткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Поткин Иван Петрович
Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Поткин Иван Петрович
Смерть
29.01.1997