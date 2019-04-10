Семенюта (Карпова) татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюта (Карпова) татьяна Федоровна

Семенюта (Карпова) татьяна Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Федор Петрович

Мать: Карпова Валентина Петровна

Никах
22.10.1955

Муж: не указан

Турочак
Рождение ребёнка
15.09.1975

Сын: Семенюта Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Семенюта Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.02.1977

Сын: Семенюта Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Семенюта Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.12.1982

Дочь: Семенюта Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Семенюта Юрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюта Юрий Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close