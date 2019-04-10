Семенюта (Карпова) татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Федор Петрович
Никах
22.10.1955
Муж: не указан
Турочак
Рождение ребёнка
15.09.1975
Отец ребёнка: Семенюта Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1977
Сын: Семенюта Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Семенюта Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1982
Дочь: Семенюта Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Семенюта Юрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно