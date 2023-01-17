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Сёмин Кузьма Иванович

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Место рождения

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сёмин Иван

Мать: Сёмина Секлетинья

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Арест
29.03.1933
Осуждение
19.05.1933
58-10, антисоветская агитация. Дали 2 года ИТЛ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмина Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Отбывание наказания
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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