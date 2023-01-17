Сёмин Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сёмин Иван
Мать: Сёмина Секлетинья
Арест
29.03.1933
Осуждение
19.05.1933
58-10, антисоветская агитация. Дали 2 года ИТЛ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмина Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Отбывание наказания
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно