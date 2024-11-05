Усов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1934
Дата смерти01.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1934
Отец: Усов Александр
Мать: Усова Анисья
Работа или профессия
Неизвестно
Carpenter; Shepherd
Бракосочетание
07.03.1954
Рождение ребёнка
21.11.1954
Сын: Усов Геннадий
Мать ребёнка: Усова (Шикинова) Александра
Рождение ребёнка
22.10.1956
Сын: Усов Владимир
Мать ребёнка: Усова (Шикинова) Александра
Зимёнки, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1961
Сын: Усов Анатолий
Мать ребёнка: Усова (Шикинова) Александра
Смерть
01.07.1976
Golubovka