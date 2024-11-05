Усов Юрий 18.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1934

Дата смерти

01.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1934

Отец: Усов Александр

Мать: Усова Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
Carpenter; Shepherd
Бракосочетание
07.03.1954

Жена: Усова (Шикинова) Александра

Рождение ребёнка
21.11.1954

Сын: Усов Геннадий

Мать ребёнка: Усова (Шикинова) Александра

Рождение ребёнка
22.10.1956

Сын: Усов Владимир

Мать ребёнка: Усова (Шикинова) Александра

Зимёнки, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.07.1961

Сын: Усов Анатолий

Мать ребёнка: Усова (Шикинова) Александра

Смерть
01.07.1976
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