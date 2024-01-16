Ордин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ордин Василий
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ордин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Васса Степановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с