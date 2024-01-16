Ордин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ордин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ордин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ордин Зосима Андреевич

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ордин Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ордин Аристарх Андреевич

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ордин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Васса Степановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
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