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Дедкович Варвара Ухолова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дедкович Илья Максимов

Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Дедкович Евмен Максимов

Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Дедкович Федор Максимов

Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедкович Максим Кондратов

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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