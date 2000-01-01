Дедкович Варвара Ухолова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Дедкович Максим Кондратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно