Горячкин Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1905
Сын: Горячкин Савва Дмитриевич
Мать ребёнка: Горячкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1910
Дочь: Горячкина Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Горячкина Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячкин Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Горячкина Параскева Ивановна
Горячкино, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно