Горячкин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячкин Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1905

Сын: Горячкин Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: Горячкина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: Горячкина Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Горячкина Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячкин Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Горячкина Параскева Ивановна

Горячкино, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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