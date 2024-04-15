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Ильина Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Емельян Максимович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Ильина) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Ильина) Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович

Рождение ребёнка
Около 25.06.1885

Сын: Ильин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ильин Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович

Смерть
Неизвестно

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