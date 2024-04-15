Ильина Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Ильина) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Ильина) Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович
Рождение ребёнка
Около 25.06.1885
Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Ильин Емельян Максимович
Смерть
Неизвестно