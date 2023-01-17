Войтишко Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко Жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Войтишко Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Войтишкин Игнат Васильевич

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтишкин Игнат Васильевич

Смерть
Неизвестно
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