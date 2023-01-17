Войтишко Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Войтишко Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Войтишкин Игнат Васильевич
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно