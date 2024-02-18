Рыкин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тархова (Рыкина) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Рыкина (Тархова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гандзя (Рыкина) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Рыкина (Тархова) Анна Александровна
Смерть
Неизвестно