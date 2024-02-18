Рыкин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыкин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тархова (Рыкина) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Рыкина (Тархова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гандзя (Рыкина) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Рыкина (Тархова) Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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