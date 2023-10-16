Литвинова Февронья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Февронья Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Литвинов Гаврил Андреевич

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Литвинов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Литвинова) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Литвинов Семен Андреевич

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Литвинов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич

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