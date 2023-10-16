Литвинова Февронья Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Литвинов Гаврил Андреевич
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Литвинова) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Литвинов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Андреевич