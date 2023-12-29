Тужиков Афанасий Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Тужикова) Елизавета
Мать ребёнка: Тужикова Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: (Тужикова) Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Тужикова Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
17.07.1916
Дочь: (Тужикова) Марина Афанасьева
Мать ребёнка: Тужикова Ксения Дмитриева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-W6MY
Смерть
Неизвестно