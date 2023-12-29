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Тужиков Афанасий Андреев

Место рождения

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тужиков Андрей Макаров

Мать: (Дорохова) Агрипина Иосифова

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужикова Ксения Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Тужикова) Елизавета

Мать ребёнка: Тужикова Ксения Дмитриева

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: (Тужикова) Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Тужикова Ксения Дмитриева

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Дочь: (Тужикова) Марина Афанасьева

Мать ребёнка: Тужикова Ксения Дмитриева

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C9-W6MY
Смерть
Неизвестно

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