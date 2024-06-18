Екатерина Сергеева 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Сергеева

Екатерина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1807

Дочь: Екатерина Савина

Отец ребёнка: Савва Михайлов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агрипина Савина

Отец ребёнка: Савва Михайлов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Филипп Савин

Отец ребёнка: Савва Михайлов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.