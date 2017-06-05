Яковлев Олег Васильевич
Место рожденияП. Каракалпак
Дата рождения02.10.1948
Дата смерти05.06.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
П. Каракалпак
Рождение ребёнка
11.01.1972
Дочь: Яковлева Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Быкова Наталья Константиновна
Ташкент
Рождение ребёнка
12.02.1974
Мать ребёнка: Быкова Наталья Константиновна
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2017
Ташкент Узбекистан
Умер после инсульта, похоронен на кладбище Домрабад, рядом с тёщей