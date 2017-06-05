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Яковлев Олег Васильевич

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Место рождения

П. Каракалпак

Дата рождения

02.10.1948

Дата смерти

05.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: Яковлев Василий Лаврентьевич

Мать: Яргунина Маргарита Федоровна

П. Каракалпак
Рождение ребёнка
11.01.1972

Дочь: Яковлева Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Быкова Наталья Константиновна

Ташкент
Рождение ребёнка
12.02.1974

Сын: Яковлев Максим Олегович

Мать ребёнка: Быкова Наталья Константиновна

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Наталья Константиновна

Смерть
05.06.2017
Ташкент Узбекистан
Умер после инсульта, похоронен на кладбище Домрабад, рядом с тёщей
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