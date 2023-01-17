Ржаницына (Финикова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Смирнова Мария Руфовна
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
12.12.1863 ст.
Дочь: Ржаницына Евдокия Руфовна
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.
Дочь: Ржаницына Клавдия Руфовна
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ржаницын Руф Руфович
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Анна Руфовна
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Ольга Руфовна
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1876