Ржаницына (Финикова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Финикова) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1876

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Смирнова Мария Руфовна

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.12.1863 ст.

Дочь: Ржаницына Евдокия Руфовна

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1865 ст.

Дочь: Ржаницына Клавдия Руфовна

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ржаницын Руф Руфович

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржаницын Алексей Руфович

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржаницын Федор Руфович

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Анна Руфовна

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Ольга Руфовна

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Руф Александрович

Смерть
Около 1876
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