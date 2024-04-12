Шамшурин Олег Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1971
Отец: Шамшурин Николай
Мать: Шамшурина Раиса
Рождение ребёнка
07.01.1993
Дочь: Бекчурина Елена Олеговна
Мать ребёнка: Шамшурина Надежда Германовна
Рождение ребёнка
13.03.1995
Сын: Шамшурин Владислав Олегович
Мать ребёнка: Шамшурина Надежда Германовна
Рождение ребёнка
05.01.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамшурина Надежда Германовна
Бракосочетание
Неизвестно