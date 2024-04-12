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Шамшурин Олег Николаевич

Место рождения

Косоево, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1971

Отец: Шамшурин Николай

Мать: Шамшурина Раиса

Косоево, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1993

Дочь: Бекчурина Елена Олеговна

Мать ребёнка: Шамшурина Надежда Германовна

Рождение ребёнка
13.03.1995

Сын: Шамшурин Владислав Олегович

Мать ребёнка: Шамшурина Надежда Германовна

Рождение ребёнка
05.01.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамшурина Надежда Германовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамшурина Надежда Германовна

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