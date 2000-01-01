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Долбня Иван Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Долбня Андриан Филиппович

Мать: Долбня Гликерия Калинниковна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долбня Иван Иванович

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.11.1920

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Долбня Николай Иванович

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.02.1933

Сын: Долбня Владимир Иванович

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбня София Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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