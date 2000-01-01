Долбня Иван Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1918
Сын: Долбня Иван Иванович
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.11.1920
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.02.1933
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долбня София Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долбня София Фёдоровна
Смерть
Неизвестно