Болотова (Авилова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.2005
Дочь: Болотова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Болотов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
02.07.2015
Отец ребёнка: Болотов Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно