Болотова (Авилова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Авилова) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.2005

Дочь: Болотова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Болотов Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.2015

Сын: Болотов Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Болотов Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Дмитрий Владимирович

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