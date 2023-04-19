Аулов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1922
Дочь: Аулова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кулечиха Ребрихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1927
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Аулова Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Аулова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.1950