Аулов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАулов Иван

Аулов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1922

Дочь: Аулова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулечиха Ребрихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Аулов Георгий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Аулова Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Аулова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Село Верх-Кучук Шелаболинский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close