Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1707 и 1713
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1713
Отец: Иван Михайлович
Мать: Федора Егоровна
Бракосочетание
Между 1723 и 1731
Жена: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1736
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1738
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1744
Дочь: Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Смерть
После 1770