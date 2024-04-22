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Федор Иванович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1707 и 1713

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Отец

Между 1684 и 1684 г.р.

Мать

Между 1689 и 1690 г.р.

Жена

Между 1698 и 1719 г.р.

Дети

Между 1731 и 1736 г.р.
Между 1737 и 1738 г.р.
Между 1743 и 1744 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1713

Отец: Иван Михайлович

Мать: Федора Егоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1723 и 1731

Жена: Марина Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1736

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1738

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1744

Дочь: Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1770
Копытово, Шуйский район, Северный край
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