Чегодаев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1939
Дочь: Яровая Мария Андреевна
Мать ребёнка: Чегодаева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Чегодаева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Чегодаева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева Ирина
Смерть
Неизвестно