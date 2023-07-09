Чегодаев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1939

Дочь: Яровая Мария Андреевна

Мать ребёнка: Чегодаева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодаев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Чегодаева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодаев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Чегодаева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Ирина

Смерть
Неизвестно
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