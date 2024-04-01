Smart (Huddleston) Jane Jennie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSmart (Huddleston) Jane Jennie

Smart (Huddleston) Jane Jennie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1747

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1725 г.р.

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1747

Отец: Huddleston David David Huddleston

Мать: Huddleston (Gilmore) Hannah

Бракосочетание
Около 1767

Муж: Smart William

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Reed (Smart) Elizabeth

Отец ребёнка: Smart William

Рождение ребёнка
22.09.1772

Дочь: Long (Smart) Jane Jean

Отец ребёнка: Smart William

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Goforth (Smart) Isabella

Отец ребёнка: Smart William

Рождение ребёнка
1775

Сын: Smartt Reuben

Отец ребёнка: Smart William

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Black (Smart) Margaret

Отец ребёнка: Smart William

Рождение ребёнка
18.04.1786

Сын: Smart Thomas

Отец ребёнка: Smart William

Смерть
1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.