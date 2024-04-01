Smart (Huddleston) Jane Jennie
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1747
Дата смерти1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1747
Бракосочетание
Около 1767
Муж: Smart William
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Reed (Smart) Elizabeth
Отец ребёнка: Smart William
Рождение ребёнка
22.09.1772
Дочь: Long (Smart) Jane Jean
Отец ребёнка: Smart William
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Goforth (Smart) Isabella
Отец ребёнка: Smart William
Рождение ребёнка
1775
Сын: Smartt Reuben
Отец ребёнка: Smart William
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Black (Smart) Margaret
Отец ребёнка: Smart William
Рождение ребёнка
18.04.1786
Сын: Smart Thomas
Отец ребёнка: Smart William
Смерть
1849