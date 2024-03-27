Касымова (Мурясова) Танзиля Биктахировна (Тахировна)
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касымов Амантур
Смерть
Неизвестно