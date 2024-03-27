Касымова (Мурясова) Танзиля Биктахировна (Тахировна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымова (Мурясова) Танзиля Биктахировна (Тахировна)

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович

Мать: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Амантур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Амантур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Амантур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касымов Амантур

Смерть
Неизвестно
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