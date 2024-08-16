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Каминских Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1973

Дочь: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Каминских Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
29.01.1979

Сын: Каминских Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна

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