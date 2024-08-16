Каминских Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1973
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Каминских Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
29.01.1979
Сын: Каминских Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна