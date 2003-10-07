Свиридович Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1951
Дата смерти07.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1982
Дочь: Шмат (Свиридович) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Свиридович (Левченко) Вера Ивановна
Россоны, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1997
Дочь: Корсак (Свиридович) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Свиридович (Левченко) Вера Ивановна
Смерть
07.10.2003