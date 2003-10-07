Свиридович Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридович Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1951

Дата смерти

07.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1982

Дочь: Шмат (Свиридович) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Свиридович (Левченко) Вера Ивановна

Россоны, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1997

Дочь: Корсак (Свиридович) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Свиридович (Левченко) Вера Ивановна

Смерть
07.10.2003

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