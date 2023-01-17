Шишкин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шишкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия

Старый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шишкин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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