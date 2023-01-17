Шишкин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шишкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия
Старый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Евдокия
Смерть
Неизвестно