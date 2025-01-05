Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти1977
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Образование
Неизвестно
Окончил медресе
Военная служба
Между 1914 и 1918 ст.
В 1-ую мировую войну воевал в 202 Горийском пехотном полку 2-го Кавказского корпуса полковым муллой. Был ранен при ликвидации Свенцянского прорыва немцев в направлении Сморгонь - Молодчено.
Военная служба
С 1919 по 1920
Работал с Ахмед-Заки Валиди, за что в дальнейшем был репрессирован. Полпред 1-Армии, нач.отдела» (ЦГА ОО РБ,Ф-122,Оп.36,Д2355)
Смена имени
До 1926
Сменил фамилию, т.к. был убежденным коммунистом
Бракосочетание
До 1926
Жена: Сагитова Гюльминур
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1935
Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур
Работа или профессия
До 1935
Парторг сплава Уфимского бассейна (номенклатурная должность в Обкоме ВКП(б) Башкирии)
Рождение ребёнка
До 1935
Дочь: (Сагитова) Нэркэз Исхаковна
Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур
Арест
1935
Был арестован и осужден на 10 лет в первой волне сталинских репрессий за работу с Ахмед-Заки Валиди
Отбывание наказания
С 1935 по 1947
Рождение ребёнка
06.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур
Бракосочетание
Между 1948 и 1949
Жена: Сагитова Гульсум
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Хусаинова (Сагитова) Ильсеяр Исхаковна
Мать ребёнка: Сагитова Гульсум
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Сагитова) Гульюзум Исхаковна
Мать ребёнка: Сагитова Гульсум
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Сагитова Гульсум
Смерть
1977