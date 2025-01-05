Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович 1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сагитов (Аллабердин) Исхак Ибатуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Аллабердин Ибатулла Загидуллович

Мать: Аллабердина Самсекамар Тухватулловна

Образование
Неизвестно
Окончил медресе
Военная служба
Между 1914 и 1918 ст.
В 1-ую мировую войну воевал в 202 Горийском пехотном полку 2-го Кавказского корпуса ﻿полковым муллой. Был ранен при ликвидации Свенцянского прорыва немцев в направлении Сморгонь - Молодчено.
Военная служба
С 1919 по 1920
Работал с Ахмед-Заки Валиди, за что в дальнейшем был репрессирован. Полпред 1-Армии, нач.отдела» (ЦГА ОО РБ,Ф-122,Оп.36,Д2355)
Смена имени
До 1926
Сменил фамилию, т.к. был убежденным коммунистом
Бракосочетание
До 1926

Жена: Сагитова Гюльминур

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сагитов Шамиль Исхакович

Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1935

Сын: Сагитов Ирек Исхакович

Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур

Работа или профессия
До 1935
Парторг сплава Уфимского бассейна (номенклатурная должность в Обкоме ВКП(б) Башкирии)
Рождение ребёнка
До 1935

Дочь: (Сагитова) Нэркэз Исхаковна

Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур

Арест
1935
Был арестован и осужден на 10 лет в первой волне сталинских репрессий за работу с Ахмед-Заки Валиди
Отбывание наказания
С 1935 по 1947
Рождение ребёнка
06.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагитова Гюльминур

Бракосочетание
Между 1948 и 1949

Жена: Сагитова Гульсум

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Хусаинова (Сагитова) Ильсеяр Исхаковна

Мать ребёнка: Сагитова Гульсум

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Сагитова) Гульюзум Исхаковна

Мать ребёнка: Сагитова Гульсум

Рождение ребёнка
1962

Сын: Сагитов Анвар Исхакович

Мать ребёнка: Сагитова Гульсум

Смерть
1977

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