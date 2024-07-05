Нефедьев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1984
Отец: Нефедьев Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедьев Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Нефедьева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедьев Денис Дмитриевич
Мать ребёнка: Нефедьева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедьева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Нефедьева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефедьева Екатерина