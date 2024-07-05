Нефедьев Дмитрий Николаевич 16.09.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефедьев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1984

Отец: Нефедьев Николай Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедьев Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефедьева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедьев Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефедьева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедьева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Нефедьева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедьева Екатерина

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