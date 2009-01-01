Белянина (Шарнина) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Шарнина) Вера Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: не указан

Мать: Шарнина Клавдия Павловна

Смерть
2009
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