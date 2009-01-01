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Белянина (Шарнина) Вера Афанасьевна
Белянина (Шарнина) Вера Афанасьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1917
Дата смерти
2009
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шарнина (Глумова) Клавдия Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: не указан
Мать:
Шарнина Клавдия Павловна
Смерть
2009
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