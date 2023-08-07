Мякишкова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668 ст.
Дата смерти20.04.1737 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1697 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Мякишков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1737 ст.