Мякишкова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишкова Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668 ст.

Дата смерти

20.04.1737 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1664 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697 ст.

Сын: Мякишков Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Мякишков Иван Михайлов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Мякишков Иван Михайлов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Мякишков Федор Иванов

Отец ребёнка: Мякишков Иван Михайлов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишков Иван Михайлов

Смерть
20.04.1737 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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