(Romanova) Emilia
Место рожденияKlintsy, Russia
Дата рождения20.09.1936
Дата смерти27.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936
Отец: Romanov Konstantin
Мать: Eva (Ekheved)
Klintsy, Russia
Бракосочетание
17.12.1959
Муж: скрыто настройками приватности
Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
14.06.1962
Сын: Baklanov Aleksandr
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Novosibirsk, Russia
Смерть
27.10.1987
Novosibirsk, Russia
Причина смерти: Рак