(Romanova) Emilia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Romanova) Emilia

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Место рождения

Klintsy, Russia

Дата рождения

20.09.1936

Дата смерти

27.10.1987

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936

Отец: Romanov Konstantin

Мать: Eva (Ekheved)

Klintsy, Russia
Бракосочетание
17.12.1959

Муж: скрыто настройками приватности

Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
14.06.1962

Сын: Baklanov Aleksandr

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Novosibirsk, Russia
Смерть
27.10.1987
Novosibirsk, Russia
Причина смерти: Рак
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