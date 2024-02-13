Горлов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горлов Николай

Мать: Горлова Зинаида Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Даниил

Мать ребёнка: Горлова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Дмитрий

Мать ребёнка: Горлова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Артур

Мать ребёнка: Горлова Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова Оксана

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