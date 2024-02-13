Горлов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Даниил
Мать ребёнка: Горлова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Дмитрий
Мать ребёнка: Горлова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Артур
Мать ребёнка: Горлова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горлова Оксана