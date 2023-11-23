Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти06.04.1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан Иванович (1705 - 1754) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Всехсвятского Пошехонского уезда. Умер 6 апреля 1754 года. О жене его данных нет. Дети: Иоанн, священник. Анна... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
06.04.1754