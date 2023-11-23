Стефан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

06.04.1754

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Иванович (1705 - 1754) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Всехсвятского Пошехонского уезда. Умер 6 апреля 1754 года. О жене его данных нет. Дети: Иоанн, священник. Анна... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
06.04.1754

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