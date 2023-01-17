(Лядова) Маремьяна Адриановна
Место рождения
Дата рождения?.05.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1830 ст.
Отец: Лядов Адриян Фомич
Мать: Лядова Анна Савична
Рождение ребёнка
?.10.1851 ст.
Сын: Лядов Евлампий Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.11.1853 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.09.1855 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.11.1857 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.08.1859 ст.
Дочь: Евдокия Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно