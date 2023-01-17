(Лядова) Маремьяна Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лядова) Маремьяна Адриановна

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Место рождения

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

?.05.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1830 ст.

Отец: Лядов Адриян Фомич

Мать: Лядова Анна Савична

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.10.1851 ст.

Сын: Лядов Евлампий Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.11.1853 ст.

Сын: Лядов Николай Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.09.1855 ст.

Сын: Лядов Фока Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.11.1857 ст.

Сын: Лядов Потап Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.08.1859 ст.

Дочь: Евдокия Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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