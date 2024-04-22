Иванчев Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1874
Отец: Иванчев Михаил
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Иванчева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1900
Сын: Иванчев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Иванчева Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
03.10.1907
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Иванчева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
15.01.1917
Дочь: Иванчева Елизавета Кузьминична
Рождение ребёнка
24.12.1919
Дочь: Ионкова Анастасия Кузьминична
Смерть
Неизвестно