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Иванчев Кузьма Михайлович

Место рождения

Новокрещено, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1874

Отец: Иванчев Михаил

Мать: не указана

Новокрещено, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Иванчева Анна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Иванчев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Иванчев Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Новокрещено, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Иванчева Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Иванчев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Иванчев Борис Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Иванчева Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1917

Дочь: Иванчева Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1919

Дочь: Ионкова Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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