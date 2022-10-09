Долматов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматов Дмитрий Николаевич

Долматов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1974

Дата смерти

09.10.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1973 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974

Отец: не указан

Мать: Долматова Надежда Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долматова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
16.08.2003

Сын: Долматов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Долматова Ольга Викторовна

Смерть
09.10.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.