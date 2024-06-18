Выгловская Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгловский Алексей Минаевич
Отец ребёнка: Выгловский Минай Зотович
Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Выгловская) Александра Минаевна
Отец ребёнка: Выгловский Минай Зотович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Выгловская) Мария Минаевна
Отец ребёнка: Выгловский Минай Зотович
Смерть
Неизвестно