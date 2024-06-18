Выгловская Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выгловская Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгловский Алексей Минаевич

Отец ребёнка: Выгловский Минай Зотович

Троицкий Росляй, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выгловский Минай Зотович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Выгловская) Александра Минаевна

Отец ребёнка: Выгловский Минай Зотович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Выгловская) Мария Минаевна

Отец ребёнка: Выгловский Минай Зотович

Смерть
Неизвестно

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