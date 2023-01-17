Бородова Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сорокина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сорокин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сорокина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно