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Бородова Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бородов Дмитрий Гаврилович

Мать: Кучугина Анна Филипповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сорокина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сорокин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сорокина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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