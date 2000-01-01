Седнев Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седнев Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седнева Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Седнева Марина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седнева Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седнева Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Седнева Марина Владимировна

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