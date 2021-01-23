Жеребцова (Кузичева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова (Кузичева) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1956

Дата смерти

23.01.2021

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956

Отец: Кузичев Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
23.01.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
26.01.2021
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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