Здукос (Полубоярова) Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Здукос (Полубоярова) Надежда

Место рождения

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Здукос Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здукос Константин

Рождение ребёнка
Между 1948 и 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Здукос Константин

Смерть
Неизвестно

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