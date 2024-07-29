Здукос (Полубоярова) Надежда
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Здукос Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Здукос Константин
Рождение ребёнка
Между 1948 и 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Здукос Константин
Смерть
Неизвестно