Рахимов Ильгиз Наилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Ильгиз Наилевич

Место рождения

г.Салават, БАССР

Дата рождения

12.03.1976

Дата смерти

09.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976

Отец: Рахимов Наиль Хасанович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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