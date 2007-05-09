Рахимов Ильгиз Наилевич
Место рожденияг.Салават, БАССР
Дата рождения12.03.1976
Дата смерти09.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976
Отец: Рахимов Наиль Хасанович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно