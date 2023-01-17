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(Бушмина) Марья

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Место рождения

Курская Губерния, Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бушмин Леонтий (Леон)

Мать: Бушмина Анна (Арина)

Курская Губерния, Российская Империя
Курская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бушмин Стеф(п)ан

Отец ребёнка: Иван

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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