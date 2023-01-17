(Бушмина) Марья
Место рожденияКурская Губерния, Российская Империя
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Бушмин Леонтий (Леон)
Мать: Бушмина Анна (Арина)
Курская Губерния, Российская Империя
Курская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бушмин Стеф(п)ан
Отец ребёнка: Иван
Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно