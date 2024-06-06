Сентябов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сентябова Вика Викторовна
Мать ребёнка: Сентябова Оксана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.2012
Сын: Сентябов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Сентябова Оксана Сергеевна