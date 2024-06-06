Сентябов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентябов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сентябова Вика Викторовна

Мать ребёнка: Сентябова Оксана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентябова Оксана Сергеевна

Рождение ребёнка
22.04.2012

Сын: Сентябов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Сентябова Оксана Сергеевна

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