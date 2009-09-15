Чуева (Феденёва) Раиса Александровна
Место рожденияс.Байки,Караидельский р-н,Башкирия
Дата рождения15.12.1926
Дата смерти15.09.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926
с.Байки,Караидельский р-н,Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Владимир
Рождение ребёнка
21.02.1947
Сын: Феденёв Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Неизвестно Владимир
с.Байки,Караидельский р-н,Башкирия
Рождение ребёнка
07.07.1952
Сын: Чуев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Чуев Иван Никитович
п.Нейворудянка,Кировоградский р-н,Свердловская обл
Рождение ребёнка
20.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуев Иван Никитович
п.Верхний Тагил,Кировоградский р-он,Свердловской обл.
Смерть
15.09.2009
г.Биробиджан,ЕАО