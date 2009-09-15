Чуева (Феденёва) Раиса Александровна 15.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуева (Феденёва) Раиса Александровна

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Место рождения

с.Байки,Караидельский р-н,Башкирия

Дата рождения

15.12.1926

Дата смерти

15.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926

Отец: Феденёв Александр Васильевич

Мать: Феденёва Серафима Георгиевна

с.Байки,Караидельский р-н,Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Владимир

Рождение ребёнка
21.02.1947

Сын: Феденёв Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Неизвестно Владимир

с.Байки,Караидельский р-н,Башкирия
Рождение ребёнка
07.07.1952

Сын: Чуев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Чуев Иван Никитович

п.Нейворудянка,Кировоградский р-н,Свердловская обл
Рождение ребёнка
20.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Иван Никитович

п.Верхний Тагил,Кировоградский р-он,Свердловской обл.
Смерть
15.09.2009
г.Биробиджан,ЕАО

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