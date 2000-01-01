Агафрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафрена Андреевна

Агафрена Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ивашкин Федор Степанович

Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close