Агафрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Стефан Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Прокопьевич
Смерть
Неизвестно