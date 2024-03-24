Борисова Павла Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Около 1873
Рождение ребёнка
1874
Сын: Борисов Николай Викторович
Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Борисова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Борисов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович
Смерть
Неизвестно