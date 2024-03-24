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Борисова Павла Матвеевна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1873

Муж: Борисов Виктор Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Борисов Николай Викторович

Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Борисов Иван Викторович

Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Борисова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Борисов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Борисов Виктор Вениаминович

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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