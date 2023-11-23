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Морев Сергей Иакинфиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1765 г.р.

Жена

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иакинфий Данилов

Мать: Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Анна Матвеева

Работа или профессия
1817
определен дьячком
Работа или профессия
20.07.1823
рукоположен в диаконы к церки того же села на место своего тестя
Работа или профессия
1825
дьякон
Работа или профессия
Между 1838 и 1843
дьякон Николо-Надеинской церкви
Работа или профессия
Между 1843 и 1852
дьякон
Смерть
Неизвестно

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