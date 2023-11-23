Морев Сергей Иакинфиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Иакинфий Данилов
Мать: Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева Анна Матвеева
Работа или профессия
1817
определен дьячком
Работа или профессия
20.07.1823
рукоположен в диаконы к церки того же села на место своего тестя
Работа или профессия
1825
дьякон
Работа или профессия
Между 1838 и 1843
дьякон Николо-Надеинской церкви
Работа или профессия
Между 1843 и 1852
дьякон
Смерть
Неизвестно