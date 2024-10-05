Пашков Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1885 и 1888 ст.
Дата смерти30.06.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1888 ст.
Отец: Пашков Терентий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Место жительства
До 1910 ст.
Бракосочетание
До 1910 ст.
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Пашкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Пашкова (Ежова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1919
Сын: Пашков Александр Иванович
Мать ребёнка: Пашкова (Ежова) Прасковья Михайловна
Работа или профессия
До 1924
Место работы: Железная дорога | Должность: Рабочий
Место жительства
1924
Работа или профессия
Между 1924 и 1941
Место работы: Железная дорога | Должность: Рабочий
Эвакуация
С 1941 по 1945
Смерть
30.06.1945
Причина смерти: Порок сердца | О смерти заявила Пашкова Вера Ивановна