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Пашков Иван Терентьевич

Место рождения

Марчуки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Между 1885 и 1888 ст.

Дата смерти

30.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1888 ст.

Отец: Пашков Терентий

Мать: не указана

Марчуки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Зубова Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Место жительства
До 1910 ст.
Китай Гора, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1910 ст.

Жена: Пашкова (Ежова) Прасковья Михайловна

Китай Гора, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Пашкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Пашкова (Ежова) Прасковья Михайловна

Китай Гора, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1919

Сын: Пашков Александр Иванович

Мать ребёнка: Пашкова (Ежова) Прасковья Михайловна

Китай Гора, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
До 1924
Китай Гора, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Место работы: Железная дорога | Должность: Рабочий
Место жительства
1924
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Между 1924 и 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место работы: Железная дорога | Должность: Рабочий
Эвакуация
С 1941 по 1945
Зубова Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
30.06.1945
Зубова Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: Порок сердца | О смерти заявила Пашкова Вера Ивановна

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