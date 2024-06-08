Лебедев Юрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1988
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2012
Дочь: Лебедева Кира Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно