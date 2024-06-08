Лебедев Юрий Андреевич 23.03.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Юрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1988

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.2012

Дочь: Лебедева Кира Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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